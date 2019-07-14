Мик Джаггер отменил концерт в Новом Орлеане из-за урагана Барри

В Новом Орлеане из-за урагана Барри отменены полеты, а также концерт группы Rolling Stones. Мик Джаггер и остальные члены группы должны были выступить в Superdome в воскресенье, но концерт был перенесен на понедельник. При этом дата концерта может снова измениться в случае продолжительного воздействия шторма Барри.

По данным PowerOutages.US, к вечеру субботы более 136 000 потребителей по всей Луизиане лишились электроэнергии. Власти штата Луизиана объявили чрезвычайное положение перед прибытием Барри, а жители и спасательные команды работают, чтобы подготовить район к удару стихии. Добровольные эвакуации проводятся по всему Новому Орлеану для районов, которые не защищены дамбами.

Предприятия стали предлагать мешки с песком для жителей города.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс предупредил во время пресс-конференции, что Барри будет "значительным погодным явлением". По словам Эдвардса, штат и дамбы в Новом Орлеане готовы к удару стихии и должны успешно противостоять паводковым водам.

"Наша главная забота - проливные дожди, которые могут привести к опасным для жизни наводнениям", - сказал в свою очередь эксперт AccuWeather по ураганам Дэн Коттловски.

Штормовая волна начала наводнять побережье Луизианы уже в пятницу утром, когда Барри набрал силу в Мексиканском заливе.