Названы три растительных масла, помогающие убрать жир на животе

Специалисты American Diabetes Association заявили, что присутствие мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров в рационе может снизить накопление висцерального - или брюшного - жира в организме.

По данным зарубежных СМИ, лучше всего использовать для приготовления пищи подсолнечное, оливковое и рапсовое масла. При этом стоит максимально ограничить употребление кокосового и пальмового масел.

Также, напомним, помогают в борьбе с лишним весом жиры, содержащиеся в рыбе, орехах, натуральных йогуртах, авокадо. Главное, не злоупотреблять этими продуктами.

Ранее исследователи из Университета штата Калифорния предложили бороться с брюшным жиром с помощью "сердечной" диеты. Суть ее в отказе от насыщенных жиров (их много в колбасных изделиях, фастфуде, жирном мясе) в пользу клетчатки.

Зарубежные специалисты считают, что женщины с объемом талии около 86 сантиметров и мужчины с объемом живота 100 и более сантиметров - это уже люди с абдоминальным ожирением, которым стоит как можно быстрее пересмотреть свое питание и не отказываться от умеренных физических нагрузок.