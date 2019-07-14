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14.07.2019 07:05
Рубрика: Общество

Названы три растительных масла, помогающие убрать жир на животе

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты American Diabetes Association заявили, что присутствие мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров в рационе может снизить накопление висцерального - или брюшного - жира в организме.

По данным зарубежных СМИ, лучше всего использовать для приготовления пищи подсолнечное, оливковое и рапсовое масла. При этом стоит максимально ограничить употребление кокосового и пальмового масел.

Также, напомним, помогают в борьбе с лишним весом жиры, содержащиеся в рыбе, орехах, натуральных йогуртах, авокадо. Главное, не злоупотреблять этими продуктами.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Ранее исследователи из Университета штата Калифорния предложили бороться с брюшным жиром с помощью "сердечной" диеты. Суть ее в отказе от насыщенных жиров (их много в колбасных изделиях, фастфуде, жирном мясе) в пользу клетчатки.

Зарубежные специалисты считают, что женщины с объемом талии около 86 сантиметров и мужчины с объемом  живота 100 и более сантиметров - это уже люди с абдоминальным ожирением, которым стоит как можно быстрее пересмотреть свое питание и не отказываться от умеренных физических нагрузок.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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