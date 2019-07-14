Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект. Речь идет о радиоактивных остатках грузового автомобиля ЗиЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Останки автомобиля, лежащего на крыше, были обнаружены в так называемой зоне отчуждения Чернобыля. По сообщениям экспертов, найденный грузовик "фонит, как ядерный реактор".

Напомним, что в начале этой недели президент Владимир Зеленский подписал указ, предписывающий создание статуса открытой зоны для упомянутой зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Эксперты опасаются того, что на эту территорию хлынет неконтролируемый поток туристов.