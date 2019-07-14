Представитель ОБСЕ осудил атаку на украинский телеканал в Киеве

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выступили с осуждением гранатометного обстрела, которому подверглось здание телеканала "112.Украина".

Напомним, прошлой ночью неизвестные выстрелили из гранатомета в направлении офисного здания телеканала "112.Украина" в Киеве. Снаряд повредил фасад, но никто не пострадал. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт и продолжает расследование уголовного дела по факту нападения.

"... Нельзя мириться с таким насилием и угрозами в отношении медиа, - говорится в комментарии представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлема Дезира. - Это (нападение на телеканал - прим. "РГ") неприемлемый акт запугивания, который мог привести к драматичным последствиям".

Он призвал украинские власти тщательно расследовать инцидент и привлечь к ответственности причастных к нападению.