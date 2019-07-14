Под Ярославлем теплоход столкнулся с яхтой

На Волге в Ярославской области круизный теплоход столкнулся с яхтой.

По словам официального представителя ГУ МЧС по Ярославской области Никиты Овсянникова, инцидент произошел в 02:15 14 июля. На 335-м километре судового хода в районе деревни Ивцино Мышкинского района столкнулись теплоход "Алексей Толстой", следовавший из Самары в Москву, и яхта "Потудань".

- На борту теплохода находились 78 членов экипажа и 153 пассажира, иностранцев среди них не было. В результате инцидента никто не пострадал, пробоин у теплохода нет, разлива топлива не произошло, - рассказал представитель ведомства.

Через несколько часов после столкновения теплоход отправился дальше по маршруту. Яхта силами Рыбинского пожарно-спасательного гарнизона передислоцирована к берегу. Официальной информации о том, сколько человек находилось на яхте и какие она получила повреждения, пока нет.

На место происшествия выезжали оперативная группа Рыбинского пожарно-спасательного отряда, подразделение Угличского отделения ГИМС, оперативная группа Северного управления внутренних дел на транспорте, транспортная комиссия Ространснадзора.