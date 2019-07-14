СК возбудил дело после крушения вертолета в Подмосковье

По факту гибели двух человек во время крушения вертолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте, произошедшее квалифицировано по статье 236 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Изучаются все возможные версии ЧП.

Ранее "РГ" писала, что вертолетом Robinson управлял глава федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин. ТАСС отмечает, что он считался опытным пилотом. В 2012 году Никитин был инструктором Владимира Путина во время полета на дельтаплане в рамках научного эксперимента по спасению журавлей-стерхов.