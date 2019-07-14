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14.07.2019 23:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело после крушения вертолета в Подмосковье

Текст: Сергей Бабкин

По факту гибели двух человек во время крушения вертолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте, произошедшее квалифицировано по статье 236 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Изучаются все возможные версии ЧП.

Названа возможная причина крушения вертолета Ми-2 на Кубани

Ранее "РГ" писала, что вертолетом Robinson управлял глава федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин. ТАСС отмечает, что он считался опытным пилотом. В 2012 году Никитин был инструктором Владимира Путина во время полета на дельтаплане в рамках научного эксперимента по спасению журавлей-стерхов.

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