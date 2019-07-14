В Красноярском крае горит уже 270 тысяч гектаров леса

На утро 14 июля в Красноярском крае зафиксировано 80 очагов возгораний в лесах на площади 270 тысяч гектаров, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

Большинство из них действует в труднодоступных территориях Эвенкийского, Кежемского и Богучанского районов. Именно север края, где зафиксированы лесные пожары, уже несколько недель находится под влиянием антициклона, там установилась сухая и жаркая погода, отсутствуют осадки, повсеместно фиксируется высокая грозовая активность.

С огнем борются более 1300 человек и 140 единиц техники.

- Специалисты и техника постоянно перебрасываются с ликвидированных пожаров на действующие. При наличии возможности в районы тушения пожаров доставляется наземная техника. Для искусственного вызывания осадков на территории Красноярского края применяют специальный самолет-зондировщик Ан-26, - отметили в ведомстве.

Из-за смены ветра на северо-восточный дым от пожаров, действующих на расстоянии в 700-800 километров от краевого центра, уже накрыл Красноярск и ближайшие к нему населенные пункты.