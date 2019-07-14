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14.07.2019 11:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вице-премьер РФ Виталий Мутко вновь прилетит в Иркутскую область

Текст: Надежда Столярчук

Сегодня вечером, 14 июля, в Приангарье снова прибудет вице-премьер РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

Мутко потребовал уволить главу района, спасавшего в паводок свой коттедж

Мутко проинспектирует зону наводнения и проверит, как идут восстановительные работы. Также вице-премьер проконтролирует выплату компенсаций пострадавшим во время паводка.

Как сообщили в правительстве Иркутской области, ремонтно-восстановительные работы на пострадавших от паводка территориях ведутся круглосуточно.

- У нас очень мало времени на восстановление, поэтому сюда стянуты все силы, которые могут помочь - мощная группировка от министерства обороны, МЧС России, подразделения дорожных служб. Ключевая задача - максимально быстро очистить территорию для того, чтобы не допустить распространения каких-то возможных инфекционных заболеваний, восстановить все системы жизнеобеспечения. По Тулуну работает более 100 единиц самосвальной техники, 12 погрузчиков, гидроманипуляторов, мотопомпы. По всем пострадавшим территориям общий состав технической группировки превышает 645 единиц, - отметил заместитель губернатора Иркутской области Руслан Болотов.

Власть Работа власти Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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