В Ленобласти установили имя бойца времен советско-финской войны

В Ленинградской области установили личность красноармейца времен советско-финской войны. Его останки недавно обнаружили в районе поселка Медянка. Всего там нашли 99 останков погибших солдат и офицеров.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, останки воинов Красной армии обнаружили в совместной экспедиции военнослужащих Красносельской мотострелковой бригады ЗВО и поискового отряда "Советский патриот".

"РГ" уже писала об этой поисковой экспедиции. Среди найденных предметов была и именная ложка. Именно по ней и установили личность погибшего бойца. Это красноармеец 274-го стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии Николай Аристархович Шкода, 1923 года рождения. Он был призван Энгельсским райвоенкоматом.

Кстати, кроме военнослужащих нашли и останки двух офицеров-женщин с медицинскими принадлежностями. С ними был и флакон духов.

Поисковики будут устанавливать личности погибших красноармейцев. Всех их захоронят с воинскими почестями у станции Матросово в Ленинградской области.