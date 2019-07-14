Новости

Россия вышла в финал Лиги наций 08:03
Российские ватерполистки стартовали на ЧМ в Кванджу с победы 07:49
Видео: Морской дьявол попросил людей о помощи 07:39
Южная Корея разрежет на металл уличенные в нарушении санкций ООН суда 07:20
Названы три растительных масла, помогающие убрать жир на животе 07:05
Рубль снова признали самой недооцененной валютой по "индексу бигмака" 07:01
В Хабаровске полицейский сбил троих человек, одного - насмерть 06:44
В Непале 43 человека стали жертвами наводнений и оползней 06:04
Пьяные солдаты ВСУ избили своего командира из-за невыплаты премий 05:39
СМИ: 20 перебежчиков из КНДР прилетели в Южную Корею через Таиланд 05:31
Рогозин: Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам 04:52
Более 40 тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества 04:23
Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу 03:56
Пушков прокомментировал введение США санкций против Турции из-за С-400 03:11
Более 80 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Туниса 02:56
Макрон объявил о создании военно-космического командования 02:36
СМИ: США на днях объявят о санкциях против Турции из-за С-400 02:11
Зеленский посетил КПП на границе с Крымом 01:31
Представитель ОБСЕ осудил атаку на украинский телеканал в Киеве 00:48
Иран пообещал экспортировать нефть при любых обстоятельствах 00:12
"Зенит" - "Тамбов" - онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ 00:10
"Крылья Советов" - ЦСКА - онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ 00:05
Не менее восьми человек погибли при нападении на отель в Афганистане 13.07.2019
В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму 13.07.2019
В Москве запустили салют в честь 75-ой годовщины освобождения Вильнюса 13.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
14.07.2019 08:03
Рубрика: Спорт

Россия вышла в финал Лиги наций

Текст: Максим Домчев

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций, переиграв команду Польши. Отстаивать титул победителя турнира россияне будут против команды США.

В полуфинале Лиги наций российской сборной противостояла команда Польши. Поляки, в прошлом году ставшие чемпионами мира, на Финал шести Лиги наций в США не привезли всех своих лидеров, но от этого не перестали считаться претендентами на победу.

Фото: fivb.com
Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу

Главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо в проигранном матче с американцами дал передохнуть лидерам. Так что к матчу против Польши российская команда подошла во всеоружии.

Первый сет прошел с преимуществом российской команды и завершился со счетом 25:19. Во второй партии все складывалось неплохо, но в концовке сборная России растеряла все преимущество и уступила - 24:26.

Эта неудача заставила россиян играть более внимательно. И в двух следующих партиях у поляков шансов на успех уже не было - 25:22, 25:21, и Россия в финале.

Лучшими игроками матча стали Виктор Полетаев, набравший 24 очка, и Егор Клюка - 19.

В финале, который состоится в ночь на понедельник, команда России встретится со сборной США. Хозяева турнира в полуфинале обыграли бразильцев со счетом 3-2 (25:21, 17:25, 21:25, 25:20, 15:9).

Спорт Волейбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рубль снова признали самой недооцененной валютой по "индексу бигмака"
Рогозин: Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
Пушков прокомментировал введение США санкций против Турции из-за С-400
Зеленский посетил КПП на границе с Крымом
Самодельную бомбу взорвали на пути следования российских военных в Сирии