Россия вышла в финал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций, переиграв команду Польши. Отстаивать титул победителя турнира россияне будут против команды США.

В полуфинале Лиги наций российской сборной противостояла команда Польши. Поляки, в прошлом году ставшие чемпионами мира, на Финал шести Лиги наций в США не привезли всех своих лидеров, но от этого не перестали считаться претендентами на победу.

Главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо в проигранном матче с американцами дал передохнуть лидерам. Так что к матчу против Польши российская команда подошла во всеоружии.

Первый сет прошел с преимуществом российской команды и завершился со счетом 25:19. Во второй партии все складывалось неплохо, но в концовке сборная России растеряла все преимущество и уступила - 24:26.

Эта неудача заставила россиян играть более внимательно. И в двух следующих партиях у поляков шансов на успех уже не было - 25:22, 25:21, и Россия в финале.

Лучшими игроками матча стали Виктор Полетаев, набравший 24 очка, и Егор Клюка - 19.

В финале, который состоится в ночь на понедельник, команда России встретится со сборной США. Хозяева турнира в полуфинале обыграли бразильцев со счетом 3-2 (25:21, 17:25, 21:25, 25:20, 15:9).