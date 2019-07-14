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Рубрика: Экономика

Рубль снова признали самой недооцененной валютой по "индексу бигмака"

Журнал The Economist опубликовал "индекс бигмака", согласно которому российский рубль снова признан самой недооцененной валютой в мире. Авторы данного исследования выясняют справедливую стоимость американского доллара, исходя из цены бургера сети McDonald's в разных странах мира и курса валют.

Фото: Reuters
Зачем нужны экономические индексы и стоит ли им верить

В материале указывается, что, если в США бигмак стоит 5,74 доллара, то в России - 130 рублей (чуть больше двух долларов). Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за доллар.

Однако сейчас валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты, пишет РИА Новости.

Напомним, в начале этого года, в очередном "индексе бигмака", рубль также оказался самой недооцененной по отношению к доллару валютой.

Экономика Финансы Валютный рынок
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