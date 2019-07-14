Skoda Superb: что нужно знать об обновленном флагмане чешской марки

Обновленный Skoda Superb появится в России только осенью. Но корреспондент "РГ" уже познакомился с автомобилем, который после рестайлинга получил очень интересную версию Scout.

Как снаружи

Третье поколение Skoda Superb появилось в 2015 году, дебют автомобиля состоялся на автосалоне в Женеве. Благодаря команде уже бывшего шеф-дизайнера марки Йозефа Кабана модель полностью преобразилась, получив стильную и гармоничную внешностью, в которую вписали декоративные узоры в духе традиционного богемского хрусталя.

Прошло четыре года, смотришь на Superb и понимаешь, что он отлично выглядит и сейчас. Но по законам жанра модели требовался рестайлинг - Superb его и получил.

Первое, на что обращаешь внимание, это обновленная решетка радиатора, которая стала немного шире и лишилась плоскости благодаря двойным ламелям. Головная оптика даже в стандартной комплектации теперь светодиодная, но главный козырь новинки - адаптивные матричные фары, которые изменяют форму пучка, чтобы не слепить других водителей. Они впервые появились на модели чешского бренда.

Габариты авто практически не изменились - прибавились по несколько миллиметров в длину и ширину из-за новых бамперов.

Сзади обновленный Superb можно отличить по надписи Skoda на двери багажника, где раньше располагался логотип бренда. Плюс на корме теперь широкая хромированная вставка. Вот в общем-то и всё.

Как внутри

Кардинальных изменений в салоне нет. Появились акценты в виде светодиодных полос, которыми украсили дверные карты и торпедо, и декоративных накладок с новой фактурой и вариантами расцветки.

Внутри стало больше хрома, кресла и дверные подлокотники могут быть отделаны кожей и алькантарой с контрастной прострочкой. Для богатой версии Laurin & Klement за доплату предлагаются передние сиденья с вентиляцией и функцией массажа.

Опционально можно заказать систему бесключевого доступа. Улучшена медиасистема: на выбор есть экраны диагональю 8,0 и 9,2 дюйма. В качестве опции присутствует виртуальная "приборка".

У версии Scout есть и свои особенности. Например, салон автомобиля украшают декоративные панели с отделкой под дерево и надписью Scout. Передние сиденья обиты специально подобранным для авто материалом с контрастной строчкой.

Центральный дисплей мультимедийной системы дополнительно отображает внедорожные показатели машины, а при его включении водителя приветствует логотип Scout.

Но если честно, то слишком уж много напоминаний о Scout в салоне. Такое ощущение, что владельцы такой машины обязательно нужно держать в уме, что он находится не в простой версии Superb, а во "внедорожной".

В остальном же флагман чешской марки остался верен себе. Здесь по-прежнему огромный запас жизненного пространства внутри, гигантский багажник (у универсала он вообще просто бездонный), качественные материалы отделки и высочайший уровень эргономики.

Как едет

В Европе Superb предложат с дизелями 1.6 TDI (120 л.с., DSG-7), 2.0 TDI (150 или 190 л.с., МКП-6, DSG-7). Полный привод является опцией. Линейка бензиновых моторов представлена 1.5 TSI (150 л.с., МКП-6 или DSG-7), 2.0 TSI (190 или 272 л.с., DSG-7). Самая мощная бензиновая версия по умолчанию комплектуется системой полного привода.

Но это Европа, у нас же все по-другому. Дизелей, как и раньше, в России не будет. Как и нового силового агрегата 1.5 TSI. Вместо него автомобиль предложат со старым движком 1.4 TSI с той же отдачей - 150 л.с. Сертификация нынче стоит дорого, а потому чехи абсолютно логично решили, что российским покупателем будет достаточно проверенного аппарата. Впрочем, и так у Superb широкий выбор двигателей, так что обделенными нас точно не назовешь. Кроме вышеупомянутого 1.4 TSI будет еще 2.0 TSI (180 л.с., 220 л.с. и 280 л.с.).

А вот у нас, у журналистов, выбор был только между европейскими моторами - ну это и понятно, ведь тест был для всех европейских стран. И сразу же нам достался новый 1.5 TSI. Если честно, то большой разницы между ним и мотором, который хорошо знаком в России, не заметил. Конечно, он экономичнее и экологичнее 1.4 TSI. Но для универсала его маловато - особенно это ощущается на автобане, когда нужно быстро ускориться, чтобы совершить обгон.

С другой стороны - такой движок вполне подойдет тем, кто любит передвигаться в "овощном" режиме и никуда не спешит (но много ли таких выберут Superb?). Кстати, за время нашей трехчасовой поездки расход топлива составил на уровне 6-7 литров на "сотню". И нельзя сказать, что мы забывали нажимать на газ.

Пересаживаемся на универсал с "турбочетверкой", которая выдает 280 л.с. и позволяет разгоняться полноприводному Superb в версии Scout до 100 км/ч всего за шесть секунд, и ощущаем совсем другие эмоции. "Мокрая" 6-ступенчатая коробка DSG молниеносно перещелкивает передачи, а мощности такого 2.0 TSI хватит для всех ситуаций.

И шасси внедорожного Superb понравилось гораздо больше, чем у обычного авто. Да, рядом с Веной не так легко найти место, где можно проверить способности чешской модели вне асфальта, но и полученной информации достаточно для определенных выводов.

Никакого дискомфорта во время езды по грунтовке не ощущаешь, можно спокойно разогнаться даже до солидной скорости. Плюс на обычной дороге все мелкие неровности практически полностью сглаживаются, подвеска очень мягкая и комфортная. Хоть Scout и выше на 15 см, большой разницы по части управляемости вы не заметите. И кажется, что именно такой Superb оптимален для российских условий. Но вот беда - выход внедорожной версии на наш рынок пока только обсуждается. И не факт, что такая машина до нас доберется. Да и стоить она будет больше 3 млн рублей - дело в том, что Scout получил только топовый мотор и дорогие комплектации. А за такие деньги уже можно купить и настоящий внедорожник.

Несколько слов о новых электронных помощниках, которые получил рестайлинговый Superb. Теперь у "чеха" есть предиктивный круиз-контроль, подстраивающийся под характер дороги с помощью данных навигации и камеры, и система Emergency Assist, которая в случае экстренной ситуации автоматически припаркует автомобиль на обочине многополосного шоссе. Также автомобиль обзавелся системой предупреждения о возможном столкновении с пешеходом с автоматическим торможением. Очень неплохо!

Что в итоге

После обновления Superb получил слегка подретушированную внешность и неплохой набор новых опций. Но главное - это универсал Scout, который оказался очень сбалансированным автомобилем.

В прошлом году Skoda продала 43 700 Superb в Китае, далее идет Германия (19 200) и Великобритания (8 500). В России результаты куда скромнее - дилеры компании реализовали 2180 экземпляров модели.

Интересно, что большая часть мировых продаж Superb приходится на корпоративные парки. Добиться определенного баланса в продажах призваны новые яркие цвета и как раз Scout, который должен привлечь семейных клиентов с детьми.

Остается надеяться, что "внедорожный" универсал все-таки доберется и до России. Ведь он может стать альтернативой Subaru Outback или, например, Volvo V90 Cross Country. В противном случае россиянам придется делать выбор между уже знакомыми версиями.