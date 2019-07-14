Париж, а вместе с ним вся Франция отметили 230-ю годовщину Дня взятия Бастилии, события, с которого начался отсчет новой истории страны.

Перед традиционным парадом президент и верховный главнокомандующий Эмманюэль Макрон совершил объезд военных подразделений, выстроенных на Елисейских полях. Правда, при этом не обошлось без небольшого инцидента.

Несколько десятков активистов из числа "желтых жилетов", а они объявили о намерении устроить в это воскресенье акцию на главной магистрали столицы, попытались освистать президента, а также размахивали желтыми воздушными шарами. Однако их оперативно блокировали полицейские. Среди задержанных оказались несколько знаковых фигур протестного движения, в том числе Эрик Друэ, Жером Родригес и Максим Николь.

В принципе такая реакция властей была предсказуема. Дело в том, что накануне министр внутренних дел Кристоф Кастанер сообщил, что для обеспечения порядка 14 июля в Париже будут задействованы две с половиной тысячи полицейских и жандармов. Вокруг Елисейских полей и прилегающих к ним кварталов, у Лувра, на площади Трокадеро, в районе Эйфелевой башни и на эспланаде Инвалидов были созданы зоны безопасности, где в этот день запрещены любые манифестации "жилетов".

Что касается военного парада, то, явно с подачи Эмманюэля Макрона, он прошел под знаком неоднократно им высказанной идеи о создании общеевропейских вооруженных сил. Именно поэтому французы привлекли к участию в торжествах помимо собственных вооруженных сил подразделения еще девяти европейских стран. Тех, что в той или иной мере участвуют в выдвинутой год назад Макроном инициативе о создании континентальных сил быстрого реагирования. По задумке хозяина Елисейского дворца, они могут стать зародышем будущей евро-армии, а на первых парах участвовать в разного рода кризисных ситуациях, таких, как, к примеру, конфликт в Мали.

Парад войск, расположившись на официальной трибуне, принимал Эмманюэль Макрон, а также его гости, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Финляндии и Эстонии Саули Ниинисте и Керсти Кальюлайд,. А вот заявленная ранее премьер-министр Тереза Мэй в последний момент изменила свои планы, и Великобританию представлял глава секретариата кабинета министров Дэвид Лидингстон. Среди приглашенных также были руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В общей сложности в военном параде приняли участие 4 300 солдат и офицеров, около двухсот единиц боевой техники, а над Елисейскими полями пролетели свыше сотни самолетов и вертолетов.

Вечером 14 июля на Марсовом поле у Эйфелевой башни пройдет концерт классической музыки, а затем небо над Парижем расцветит получасовой фейерверк.