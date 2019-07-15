Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

УАЗ "Буханка" получит новую опцию 15:01
Арабы превратили Suzuki Jimny в точную копию "Гелендвагена" 14:12
12 марок изменили цены на автомобили в России 13:00
Iveco хочет превратить дальнобойщиков в культуристов 12:19
15.07.2019 16:01
Рубрика: Легковые авто

Эксперт: сейчас делают слишком надежные автомобили

Текст: Евгений Костин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В беседе с изданием Auto Express аналитик авторынка Майк Резерфорд высказал мысль, которую многие посчитают крамолой и сочувственно вспомнят о невозможности применения средневековых методов наказания за распространение ереси. Резерфорд сказал, что нынешние машины чрезвычайно надёжны, и поэтому автопроизводители терпят убытки.

Фото: www.instagram.com
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти

По словам аналитика, автомобили, выпущенные в период с 2000 по 2010 годы, долговечнее тех, что выпускались раньше, а владельцы таких машин зачастую не хотят сдавать их по программе утилизации, даже когда одометр отсчитал сто тысяч пройденных миль.

"Автомобилем, выпущенным в указанные года, при правильной эксплуатации и своевременном техобслуживании можно владеть за смехотворные деньги, - говорит Резерфорд. - И это не входит в планы автопроизводителей, потому что бизнес-модель устроена простым и понятным образом: чтобы получать прибыль, необходимо увеличивать объёмы производства, значит, нужно продавать больше новых автомобилей, но этого не происходит по описанным выше причинам. Никогда не думал, что скажу это, но, возможно, производителям стоит задуматься о выпуске менее надёжных машин? Пусть их эксплуатационный цикл будет составлять десять лет или даже чуть меньше".

Фото: скриншот с www.youtube.com
Арабы превратили Suzuki Jimny в точную копию "Гелендвагена"

Резефорд приводит цифры: в начале нулевых средний срок службы автомобилей по Великобритании составлял около 6,5 лет. В 2018 году, по сведениям аналитика, этот показатель вырос до восьми лет. Если посмотреть на данные по Евросоюзу, то там машины "живут" порядка 11,1 года, а в США - почти 12 лет.

Собеседник Auto Express видит выход в следующем: автопроизводители должны предложить клиенту стимулирующие к покупке новой машины акции, например, бесплатную страховку в течение первого года, как это делает Dacia и Citroen. Ещё одно решение, вытекающее из интервью - автомобили должны стать менее долговечны, что позволит снизить их стоимость, а значит, повысить привлекательность в глазах аудитории. Если ничего не предпринимать, говорит Резефорд, то за автоконцерны можно будет выпить не чокаясь.

УАЗ напомнил об уникальной передвижной телестудии на базе "Буханки"
Продажи Lada Xray наконец-то начали расти
#автомобили