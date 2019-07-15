Эксперт: сейчас делают слишком надежные автомобили

В беседе с изданием Auto Express аналитик авторынка Майк Резерфорд высказал мысль, которую многие посчитают крамолой и сочувственно вспомнят о невозможности применения средневековых методов наказания за распространение ереси. Резерфорд сказал, что нынешние машины чрезвычайно надёжны, и поэтому автопроизводители терпят убытки.

По словам аналитика, автомобили, выпущенные в период с 2000 по 2010 годы, долговечнее тех, что выпускались раньше, а владельцы таких машин зачастую не хотят сдавать их по программе утилизации, даже когда одометр отсчитал сто тысяч пройденных миль.

"Автомобилем, выпущенным в указанные года, при правильной эксплуатации и своевременном техобслуживании можно владеть за смехотворные деньги, - говорит Резерфорд. - И это не входит в планы автопроизводителей, потому что бизнес-модель устроена простым и понятным образом: чтобы получать прибыль, необходимо увеличивать объёмы производства, значит, нужно продавать больше новых автомобилей, но этого не происходит по описанным выше причинам. Никогда не думал, что скажу это, но, возможно, производителям стоит задуматься о выпуске менее надёжных машин? Пусть их эксплуатационный цикл будет составлять десять лет или даже чуть меньше".

Резефорд приводит цифры: в начале нулевых средний срок службы автомобилей по Великобритании составлял около 6,5 лет. В 2018 году, по сведениям аналитика, этот показатель вырос до восьми лет. Если посмотреть на данные по Евросоюзу, то там машины "живут" порядка 11,1 года, а в США - почти 12 лет.

Собеседник Auto Express видит выход в следующем: автопроизводители должны предложить клиенту стимулирующие к покупке новой машины акции, например, бесплатную страховку в течение первого года, как это делает Dacia и Citroen. Ещё одно решение, вытекающее из интервью - автомобили должны стать менее долговечны, что позволит снизить их стоимость, а значит, повысить привлекательность в глазах аудитории. Если ничего не предпринимать, говорит Резефорд, то за автоконцерны можно будет выпить не чокаясь.