Geely представила обновленный кроссовер Atlas

Официальная презентация кроссовера Geely BoYue PRO состоялась в китайском городе Ханчжоу. На машину уже открыт предварительный заказ. В продаже она появится в конце нынешнего года, а в 2020-м модель доберется до России.

"Мы должны были превзойти стандартную версию BoYue, которая стала известна благодаря удобству в эксплуатации, высокой производительности и своему интеллекту", - заявил руководитель Geely Design China Гай Бургойн, похвалив, по сути, и актуальный Atlas, и новый.

Отметим, что следующей генерацией кроссовера новинку в Geely не называют. Хотя объем изменений модели вполне допускает такую трактовку. Мало того, что машина преобразилась внешне (а спереди, благодаря новой решетке, бамперам и оптике ее вообще не узнать), так она еще и получила новое оснащение. В частности, в линейке появилась "турбочетверка" объемом 1,5 литра, разработанная китайцами совместно с Volvo. Ее отдача составляет 177 л.с., максимальный крутящий момент - 255 Нм. Прежний турбомотор 1.8 выдает те же 184 л.с., но крутящий момент вырос до 300 Нм.

Первый двигатель будет работать в паре с 6-диапазонным "автоматом" Aisin. Очевидно, такое сочетание мотора и коробки придется по душе и российским автолюбителям. А для местного рынка Atlas получит 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением. Один из главных ее плюсов - экономичность. В Geely утверждают, что машины с 7DCT тратят на литр бензина меньше каждые 100 км пути.

Фото: Пресс-служба Geely.

В салоне новый Atlas стал заметно интереснее. У него появилась оригинальная цифровая приборная панель, тачскрин мультимедиа заметно вырос в размерах. Сама медиасистема работает на самостоятельно разработанном автомобильном чипсете E01. Пока сложно понять, как это будет функционировать в российской версии машины. Однако в Geely утверждают, что благодаря чипсету и экосистеме GKUI19 "автомобиль обзавелся суперинтеллектом".

Занявшись глобальными улучшениями, в компании не забыли и локальные, но, судя по отзывам потребителей, крайне важные. Так, высота багажного отделения была снижена - и теперь загружать в машину личные вещи стало удобнее.

Ранее предполагалось, что нынешний Atlas в России сменит рестайлинговый, который продается в Китае сейчас. Однако, как сообщили "РГ" в представительстве Geely, у нас сразу появится Atlas Pro. Если это название автомобиль сохранит, то, очевидно, в продаже могут остаться обе версии машины. Это будет логично еще и потому, что обновленный кроссовер наверняка окажется дороже актуального.

Сейчас Geely Atlas белорусского производства продается по цене от 1 114 990 до 1 664 990 рублей. Россиянам предлагают машины с тремя силовыми установками на выбор с передним и полным приводом.