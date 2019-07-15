Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.

По ее словам, ожидается, что это будет официальное освобождение по решению суда.

Кирилл Вышинский был задержан силами СБУ 15 мая 2018 года, с 17 мая решением Херсонского городского суда находится под арестом. По тем статьям, которые вменяют ему в вину, срок заключения, согласно УК Украины, доходит до 15 лет. Сам Вышинский не признает свою вину ни по одному из пунктов обвинения.

25 июня Конституционный суд Украины отменил положение УК, согласно которому арест был единственной мерой пресечения для проходящих по таким статьям, как госизмена или терроризм.