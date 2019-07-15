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15.07.2019 07:18

Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за сохранение ДРСМД

Ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли США, несет Россия.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей авторской колонке в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в очередной раз попытавшись переложить ответственность за срыв договора на Москву.

Генсек НАТО убежден, что на кону стоит безопасность Европы. Он призвал Россию "воспользоваться последним шансом", чтобы сохранить ДРСМД. "В противном случае она будет нести единоличную ответственность", - цитирует ТАСС.

Ранее Столтенберг признал, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех. Такое заявление он сделал после переговоров в рамках Совета Россия-НАТО.

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