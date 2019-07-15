Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне

Американские астронавты уже вернулись бы на Луну, а также высадились бы на поверхность Марса, если бы не вопросы, связанные с финансированием. С таким заявлением в воскресенье выступил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн в эфире телеканала CBS.

Проблема в "политических рисках", заявил глава NASA, пояснив, что он имеет в виду недостаточное финансирование космических проектов, пишет РИА Новости. Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими. По этим же причинам США рискуют не высадиться на Луну и в 2024 году.

Напомним, в мае Трамп дополнительно выделил NASA 1,6 миллиарда долларов на освоение Луны и Марса. Американский лидер подчеркнул, что при его администрации восстанавливается превосходство NASA. "Мы возвращаемся на Луну, а потом отправимся на Марс. Я вношу поправки в бюджет, чтобы мы могли вернуться в космос по-крупному".

Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году, а в середине 2030 годов отправить астронавтов к Марсу.