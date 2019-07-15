Госдума рассмотрит законопроект о качестве и доступности фруктов и ягод

Госдума 18 июля рассмотрит в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ о стимулах для производителей плодово-ягодной продукции. Принятие такого закона ждут садоводы и фермеры, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Совет Госдумы определил дату рассмотрения законопроекта, который ранее внесли в Госдуму руководители всех политических фракций Госдумы. Среди инициаторов - и глава нижней палаты.

Законопроект снижает с 20 до 10% НДС на плодово-ягодные культуры. Поручение проработать этот вопрос, как напомнил Володин, было дано президентом РФ Владимиром Путиным по итогам его встречи с представителями садоводческих хозяйств.

- Мы обсудили этот вопрос с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, - напомнил спикер ГД. - Он поддержал это решение.

Поправки будут на руку не только производителям, но и всем остальным. Ведь важно обеспечить доступность качественной плодово-ягодной продукции, заявил Вячеслав Володин.

- Несмотря на значительный рост этой отрасли в последнее время, количество ввозимой продукции сегодня превышает собственное производство более чем в 1,5 раза, - отметил парламентарий. - Задача законопроекта - создать дополнительные условия для импортозамещения.

Согласно пояснительной записке, импорт, к примеру, яблок в прошлом году составил 1 121,7 тыс. тонн. Это больше, чем валовой сбор всех плодов, ягод, винограда на территории РФ, - 1 077,5 тыс. тонн.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что решение принято в рамках поддержки отечественных сельхозпроизводителей и позволит развиваться нашим садоводческим хозяйствам. Кроме того, должна снизиться цена продукции для потребителей.

Документ планируется принять до конца весенней сессии как приоритетный, чтобы он как можно быстрее вступил в силу, заявил ранее руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.