Hyundai Tucson для России получит новый мотор

Hyundai может начать в России продажи Tucson с новым бензиновым двигателем объёмом 2.4 литра - на такую модификацию компанией было получено одобрение типа транспортного средства, появившееся в базе "Роспатента".

Мощность рядной бензиновой "четвёрки" составляет 184 л.с. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль с таким силовым агрегатом будет предлагаться с системой полного привода.

В настоящее время для кроссовера доступны бензиновые двигатели объёмом 1.6 и 2.0 литра мощностью 177 и 150 л.с. соответственно. Более мощный турбированный T-GDI агрегатируется с 7-ступенчатым "роботом", для "атмосферника" предусмотрены МКП и классический 6-диапазонный "автомат". Также Hyundai Tucson можно купить с двухлитровым дизелем мощностью 185 л.с. и 8-ступенчатой АКП.

Цена на модель в России начинается от 1 499 000 рублей.