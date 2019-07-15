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15.07.2019 12:19
Рубрика: Коммерческий транспорт

Iveco хочет превратить дальнобойщиков в культуристов

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Iveco. Фото: Пресс-служба Iveco.
Фото: Пресс-служба Iveco.

Помните фильм "Изо всех сил" со Сильвестром Сталлоне в главной роли? Герою приходилось упражняться, используя свой грузовик, чтобы быть в форме и взять главный приз на соревнованиях по армрестлингу.

Компания Iveco представила концептуальный тягач Fit Cab, который позволит всегда оставаться в прекрасной физической форме, потому что это в буквальном смысле тренажёрный зал на колёсах.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Например, передний бампер можно использовать в качестве скамьи для выполнения жимовых упражнений сидя, у кабины есть крепления для ремней типа TRX. Внутри есть пара наборных гантелей, турник, эспандеры и доска с иллюстрированными упражнениями на все группы мышц.

В настоящее время концептуальный Iveco Fit Cab не планируют запускать в производство, но это только пока. Публичный дебют автомобиля состоится в рамках чемпионата Европы по гонкам на грузовиках 19 июля 2019 года на Нюрбургринге, на котором компания будет общаться с клиентами и оценивать перспективы запуска Fit Cab или отдельных решений, реализованных на концепте, в серию.

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