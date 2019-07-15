Iveco хочет превратить дальнобойщиков в культуристов

Помните фильм "Изо всех сил" со Сильвестром Сталлоне в главной роли? Герою приходилось упражняться, используя свой грузовик, чтобы быть в форме и взять главный приз на соревнованиях по армрестлингу.

Компания Iveco представила концептуальный тягач Fit Cab, который позволит всегда оставаться в прекрасной физической форме, потому что это в буквальном смысле тренажёрный зал на колёсах.

Например, передний бампер можно использовать в качестве скамьи для выполнения жимовых упражнений сидя, у кабины есть крепления для ремней типа TRX. Внутри есть пара наборных гантелей, турник, эспандеры и доска с иллюстрированными упражнениями на все группы мышц.

В настоящее время концептуальный Iveco Fit Cab не планируют запускать в производство, но это только пока. Публичный дебют автомобиля состоится в рамках чемпионата Европы по гонкам на грузовиках 19 июля 2019 года на Нюрбургринге, на котором компания будет общаться с клиентами и оценивать перспективы запуска Fit Cab или отдельных решений, реализованных на концепте, в серию.