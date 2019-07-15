Максим Орешкин поделился эмоциями от поездки из Москвы в Тольятти на Lada Xray

В Тольятти прошел всероссийский форум по развитию моногородов, на котором собрались представители более полусотни регионов. Для участия в нем министр экономического развития РФ Максим Орешкин приехал на него на собственном ярко-оранжевом Lada Xray. И если мероприятие оказалось делом обычным: говорили о проблемах развития моногородов, искали новые подходы и новые инструменты к их решению, то, так сказать, автотур министра вызвал живой интерес в соцсетях.

Во время поездки министр активно делился своими впечатлениями о трассе в одной из соцсетей. Фото: Пресс-служба Министерства экономического развития РФ

Накануне Максим Орешкин сообщил своим подписчикам в социальной сети, что для него эта поездка нестандартная: таким образом он хотел проверить качество дороги от Москвы до Самарской области и составить собственное мнение для принятия решения строительства новой платной трассы от столицы до Казани либо о полной реконструкции М7. И периодически выкладывал фотографии из поездки и отвечал на вопросы подписчиков.

Они первым делом спросили министра, как проявила себя Lada в таком длительном путешествии? "Честно - понравилась", - ответил он. Даже те журналисты, которые со мной ехали в этой поездке, сначала были негативно настроены, но когда мы проехали вместе 1,3 тысячи километров - и спина не болит, и машина себя ведет очень хорошо, - настроение и отношение к машине изменилось".

"У моего отца была "копейка", с которой нынешний кроссовер уже не сравнить - явный перевес в сторону последнего", - откровенничал Максим Орешкин.

"1300 километров. Москва, Владимир, Нижний, Чебоксары, Казань, Самара и Тольятти, - рассказал Орешкин в последнем видеосообщении в своем Instagram. - Вот такая финальная точка, - министр навел камеру на автосалон Lada. - Спасибо большое машине".

Но если машина проявила себя в поездке хорошо, то вот дороги... "Производить автомобили мы почти научились, осталось доделать дороги, есть места не очень хорошие, - отметил Максим Орешкин. - Но, с другой стороны, большая часть дорог находится в хорошем состоянии - и реконструкция федеральных трасс идет, и региональные дороги в большей своей части уже в пристойном состоянии".

О том, как министр попал в серьезные заторы в Балашихе и Покрове, его подписчики узнали в режиме онлайн. Он выкладывал снимки об этом, не выходя из-за руля. Упоминал он и о неприятностях на пути из Казани в Самару через Старую Бесовку. "Один раз прилично налетели на яму, - жаловался он, - чуть колесо не пробили".

Словом, для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва - Казань и полной реконструкцией трассы М7 министр экономики получил яркие личные впечатления.