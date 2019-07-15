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15.07.2019 20:08
Рубрика: Власть

МИД РФ: Евросоюз однобоко подходит к кризису вокруг ДРСМД

Текст: Константин Волков
МИД РФ выступил с заявлением, в котором говорится, что подход Евросоюза к кризису вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) "однобокий".
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Так, в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могернин на этот счет даже не упомянуто, что Москва много лет обращала внимание мировой общественности на то, что именно США нарушают условия Договора, сказано в заявлении. "Договор разрушают именно США, а призывы к его сохранению и проявлению готовности к конструктивной работе почему-то обращены к России", - отмечают авторы документа.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Косачев о ДРСМД: Брюсселю нужно оправдать действия Вашингтона

По мнению российского внешнеполитического ведомства, Брюссель не осознает всей серьезности ситуации.

"Удивительно и то, что европейские страны, чья безопасность затронута самым непосредственным образом, фактически солидаризуются с Вашингтоном и даже не пытаются выдвигать какие-либо предметные инициативы по урегулированию созданной американцами ситуации", говорится в заявлении.

В заключение российская сторона подчеркивает, что выдвинутые Россией предложения остаются в силе, и "решение о том, быть или не быть Договору о РСМД, - за США".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Международные организации Европейский союз Выход США из договора о РСМД
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