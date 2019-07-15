МИД РФ: Евросоюз однобоко подходит к кризису вокруг ДРСМД

Так, в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могернин на этот счет даже не упомянуто, что Москва много лет обращала внимание мировой общественности на то, что именно США нарушают условия Договора, сказано в заявлении. "Договор разрушают именно США, а призывы к его сохранению и проявлению готовности к конструктивной работе почему-то обращены к России", - отмечают авторы документа.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, Брюссель не осознает всей серьезности ситуации.

"Удивительно и то, что европейские страны, чья безопасность затронута самым непосредственным образом, фактически солидаризуются с Вашингтоном и даже не пытаются выдвигать какие-либо предметные инициативы по урегулированию созданной американцами ситуации", говорится в заявлении.

В заключение российская сторона подчеркивает, что выдвинутые Россией предложения остаются в силе, и "решение о том, быть или не быть Договору о РСМД, - за США".