Минэкономразвития ответило на обвинения в массовой гибели пчел

В заявлении министерства этот вывод назван "однобоким и преждевременным" и отмечается, что обязанность по осуществлению контроля с 2011 года не исчезла, но была распределена между несколькими ведомствами, в том числе и Россельхознадзором.

"Кроме того, - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, - анализ законодательства в указанной сфере показывает, что причина озвученных Россельхознадзором проблем с обращением пестицидов и агрохимикатов обусловлена не отсутствием у ведомства необходимых контрольно-надзорных полномочий, а отсутствием необходимого урегулирования вопросов применения (использования) пестицидов и агрохимикатов".

Ключевым вопросом Минэкономразвития называет устаревшие обязательные требования в этой сфере - они, по его мнению, должны учитывать наличие современных средств для сбора информации с предприятий, применяющих пестициды, и доведения ее до пчеловодов. Минэкономразвития предлагает внести эти изменения в рамках "регуляторной гильотины", через которую должны пройти нормативные акты всех контрольно-надзорных ведомств.