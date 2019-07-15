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15.07.2019 22:27
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития ответило на обвинения в массовой гибели пчел

Текст: Игорь Зубков
Минэкономразвития ответило на сделанное на прошлой неделе заявление представителя Россельхознадзора о том, что истоки проблемы массовой гибели пчел в ряде регионов следует искать в 2011 году, когда у федеральной службы по инициативе Минэкономразвития были практически в полном объеме изъяты полномочия по надзору за применением пестицидов.

В заявлении министерства этот вывод назван "однобоким и преждевременным" и отмечается, что обязанность по осуществлению контроля с 2011 года не исчезла, но была распределена между несколькими ведомствами, в том числе и Россельхознадзором.

Фото: EPA
На Алтае и в Курске выясняют причины массовой гибели пчел

"Кроме того, - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, - анализ законодательства в указанной сфере показывает, что причина озвученных Россельхознадзором проблем с обращением пестицидов и агрохимикатов обусловлена не отсутствием у ведомства необходимых контрольно-надзорных полномочий, а отсутствием необходимого урегулирования вопросов применения (использования) пестицидов и агрохимикатов".

Ключевым вопросом Минэкономразвития называет устаревшие обязательные требования в этой сфере - они, по его мнению, должны учитывать наличие современных средств для сбора информации с предприятий, применяющих пестициды, и доведения ее до пчеловодов. Минэкономразвития предлагает внести эти изменения в рамках "регуляторной гильотины", через которую должны пройти нормативные акты всех контрольно-надзорных ведомств.

Минсельхоз заявил об ущербе от массовой гибели пчел в регионах
Экономика АПК Правительство Минэкономразвития Правительство Минсельхоз Россельхознадзор
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