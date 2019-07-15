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15.07.2019 18:42
Рубрика: Спорт

Минибаев: Одна ошибка помешала бороться с китайцами за золото

Текст: Анна Козина
Виктор Минибаев и Александр Бондарь, как и на предыдущем чемпионате мира, завоевали серебро в синхронных прыжках в воду с вышки, уступив китайцам.
Александр Бондарь и Виктор Минибаев. Фото: Александр Вильф Александр Бондарь и Виктор Минибаев. Фото: Александр Вильф
Александр Бондарь и Виктор Минибаев. Фото: Александр Вильф

Олимпийский чемпион Лондона россиянин Илья Захаров уже доказывал, что с китайцами можно бороться - под давлением они могут дрогнуть. Но в этот раз ошибку допустили российские прыгуны.

Минибаев: Чувствовал, что у нас с Беляевой есть потенциал на ЧМ

Виктор, Александр, ошибка на четвертом прыжке не будет сниться в кошмарах?

Виктор Минибаев: Действительно допустили ошибку. Но надо про это забыть и дальше работать. Самое главное на данный момент, что заработали лицензию на Олимпийские игры.

Александр Бондарь: Так что все удачно закончилось для нас. Могло быть хуже. Забудем четвертый прыжок. Будем работать, оттачивать технику, чтобы не было больше таких ошибок.

Думали о том, что нужно как минимум сохранять вторую позицию? Это не давило?

Александр Бондарь: Таких мыслей не было, на табло не смотрели. Просто выходили и делали свою работу.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Олимпийская лицензия же не персональная?

Александр Бондарь: Нет. Так что придется еще побороться на чемпионате России, чтобы попасть в Токио. Но первый шаг сделан.

Виктор, вы завоевали в Кванджу два серебра. Это максимум, на который могли рассчитывать?

Виктор Минибаев: Можно было сегодня бороться китайцами. Не надо было допускать ошибок. Но, видимо, не настолько готовы, чтобы бороться до конца. Надеюсь, за год это исправим.

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