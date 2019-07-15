Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.

"1 300 километров. Москва, Владимир, Нижний, Чебоксары, Казань, Самара и Тольятти, - рассказал Орешкин в последнем видеосообщении в своем Instagram. - Вот такая финальная точка, - министр навел камеру на автосалон Lada. - Спасибо большое машине".

В комментариях к этому посту пользователи спросили министра, как проявила себя Lada в таком длительном путешествии.

"Честно - понравилась", - сказал он.

"Даже те журналисты, которые со мной ехали в этой поездке, сначала были негативно настроены, но, когда мы проехали вместе 1,3 тысячи километров - и спина не болит, и машина себя ведет очень хорошо, - настроение и отношение к машине изменилось", - прокомментировал позже Орешкин РИА Новости.

Ранее министр периодически выкладывал фотографии из поездки и отвечал на вопросы подписчиков.

"Абсолютно разные (впечатления от трассы M7 - Прим.ред.): от проблем Балашихи и Покрова, пробки на выезде из Нижнего до хорошего куска от Владимира до Нижнего", - поделился он накануне.

Кстати, о том, что министр попадал в серьезные заторы в Балашихе и Покрове, его подписчики узнавали в режиме онлайн - Орешкин выкладывал соответствующие снимки, не выходя из-за руля. Упоминал он и о неприятностях на пути из Казани в Самару через Старую Бесовку.

"Один раз прилично налетели на яму", - рассказал он подписчикам.

Позже министр уточнил, что в этом месте "чуть колесо не пробили". Впрочем, большая часть федеральных трасс, по его словам, в хорошем состоянии.

Напомним, формально министр отправился в командировку - сегодня в Тольятти проходит Форум моногородов, где он будет выступать. Однако главной целью поездки стала "подготовка позиции для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7". Выводы по этому вопросу Орешкин пообещал представить позже.

Отметим, что автомобили Lada не впервые используются для длительных поездок первых лиц государства. В 2010 году Владимир Путин, который тогда возглавлял правительство РФ, на Lada Kalina проехал более 2 тысяч километров по трассе Чита-Хабаровск.