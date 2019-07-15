ОСАГО подешевело в большинстве регионов

В среднем по России стоимость полиса ОСАГО для владельцев легковых автомобилей физических лиц сократилась с начала года более чем на четыре процента. Рекордное снижение стоимости - более чем в два раза - отмечено на Байконуре. Впрочем, там счастливых автовладельцев не очень много - чуть более тысячи.

Российский союз автостраховщиков проанализировал данные по ОСАГО с начала года. По данным страховщиков, по состоянию на 11 июля этого года средняя премия по ОСАГО за период с начала года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6 процента. При этом снижение средней премии отмечается в 81 регионе России, в которых в общей сложности проживает 97,7 процентов автовладельцев. Для легковых автомобилей физлиц за этот же период средняя премия по ОСАГО снизилась в целом по РФ на 4,13 процентов.

Почти на 20 процентов (или на 740 рублей) снизилась средняя премия по ОСАГО в Магаданской области, на 15,33 процента (456 рублей) - в Еврейской автономной области, на 11,6 процентов (627 рублей) - в Республике Коми, на 10,7 процентов (618 рублей) - в Пермском крае, на 10,2 процентов (465 рублей) - в Саратовской области, на 10,1 процента (376 рублей) - в Чукотском автономном округе. В перечисленных регионах проживает около 4 процента всех автовладельцев.

Более чем на 9 процентов снизилась средняя премия по ОСАГО в Забайкальском крае, а также в Вологодской и Мурманской областях. Более чем на 8 процентов снизились средние премии по обязательной "автогражданке" в Республике Татарстан, в Удмуртской Республике, Ненецком автономном округе, а также в Пензенской, Воронежской, Курганской, Белгородской, Оренбургской и Архангельской областях. В перечисленных регионах проживает около 12 процентов водителей РФ.

На 6-7 процентов снизились средние премии по ОСАГО еще в 9 субъектах РФ, на которых проживает почти 22 процента всех автовладельцев - в Чеченской Республике, Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, а также Тульской, Костромской, Брянской, Тамбовской, Челябинской, Псковской областях.

В 13 регионах, в которых проживает еще 21 процент автовладельцев, средняя премия по ОСАГО снизилась более чем на 5 процентов. Это Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Красноярский край, Республика Бурятия, а также Курская, Сахалинская, Свердловская, Владимирская, Астраханская, Новгородская, Тюменская и Рязанская области.

В 40 регионах, в которых живет 39 процентов всех автовладельцев, снижение средней премии по ОСАГО составило до 5 процентов. Сильнее всего - почти на 60 процентов - снизилась средняя премия по ОСАГО на Байконуре.

Однако в некоторых регионах стоимость полисов подросла в среднем на 5 процентов. Это традиционно убыточные для "автогражданки" регионы. Но в них проживает всего 2,3 процента автовладельцев. В абсолютном значении этот рост составил от 38 до 158 рублей за полис.

Максимальное увеличение средней премии по ОСАГО - 5,9 процентов - отмечено в Республике Тыва (0,1% автовладельцев). При этом в абсолютном выражении средняя премия по обязательной "автогражданке" в этой республике выросла на 158 рублей. На 2,1 процента (118 рублей) выросла средняя премия по ОСАГО в Республике Адыгея (0,2 процента автовладельцев). На 2 процента (99 рублей) увеличилась средняя премия в Карачаево-Черкесской Республике (0,1 процент водителей). На 1,9 процентов (88 рублей) - в Северной Осетии-Алании (0,2 процента автовладельцев). На 0,7 процентов (38 рублей) средняя премия выросла в Новосибирской области (в ней проживает 1,8 процентов всех автовладельцев РФ).

Как заявил президент РСА Игорь Юргенс, реформа по индивидуализации тарифов, которая началась 9 января этого года с расширения тарифного коридора на 20 процентов вверх и вниз, наглядно показывает, что эти меры увеличивают конкуренцию и приводят к снижению цены ОСАГО для водителя.

Он напомнил, что 11 июля правительство одобрило проект поправок к закону об ОСАГО, которые позволят осуществить индивидуализацию тарифов обязательной "автогражданки", по итогам которой безаварийные водители будут платить за полис меньше.