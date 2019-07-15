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15.07.2019 21:29
Рубрика: Легковые авто

Появились первые фото салона новой Skoda Octavia

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

В Сети появились первые фото салона новой Skoda Octavia. Изображения опубликовал сайт carscoops.com.

Судя по снимкам, модель получит полностью переработанную центральную консоль, цифровую "приборку" и маленький джойстик управления коробкой передач с отдельной кнопкой для режима "паркинг".

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Компоновка мониторов в салоне Octavia очень похожа на ту, что будет в новом поколении Golf.

Что касается внешности автомобиля чешской марки, то машину по-прежнему маскируют под Superb.

Впрочем, на опубликованных фото можно найти своего рода "пасхалку" - на дисплее мультимедийной системы изображен рисунок новой Octavia. Как и ожидалось, четвертая генерация модели вернется к традиционной компоновке фар. Плюс решетка радиатора увеличится в размерах.

Фото: www.carscoops.com

Уже известно, что новая Skoda построена на модульной платформе MQB. На этой же архитектуре базируются и другие новинки Volkswagen - Golf, Sean Leon и Audi A3.

В моторную линейку войдут бензиновые турбодвигатели 1.0 TSI, 1.5 TSI и 2.0 TSI, а также дизели объемом 1,6 и 2,0 литра. Также возможно появление "мягкого гибрида" с 48-вольтовой бортовой системой и полноценного гибрида с возможностью зарядки аккумулятора от сети.

Премьера новой Skoda Octavia пройдет на автосалоне во Франкфурте в этом году. Автомобиль появится и в России.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Ранее директор по продажам и маркетингу фирмы Skoda Алан Фейвей заявил, что новая машина станет настоящим произведением искусства.

В России Octavia актуальной версии предлагается в России с тремя двигателями (1,4 л, 1,6 л, и 1,8 л.) и в трех комплектациях (Active, Ambition, Style). Набор вариантов одинаков для лифтбеков российской сборки и универсалов чешского производства. Цены на модель стартуют от 1 112 000 рублей.

В этом году российские дилеры марки реализовали 11 499 экземпляров Octavia. В июне было продано 2 190 единиц модели.

Фото: www.carscoops.com
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#Skoda