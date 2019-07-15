Появилось видео ДТП кортежа президента Украины и автобусов с детьми

В сеть выложена видеосъемка, сделанная вскоре после аварии в Запорожской области, где кортеж президента Украины Владимира Зеленского столкнулся с несколькими автобусами, перевозившими детей.

На съемке видно, что посредине дороги стоят три разбитые легковые машины. Недалеко от них находится микроавтобус из кортежа президента. Поодаль стоят несколько автобусов, один из них - в кювете.

Самого Зеленского в кортеже не было. Он вернулся в Киев самолетом, в то время как его кортеж ехал из Запорожья в столицу.