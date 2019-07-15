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15.07.2019 14:51
Рубрика: В мире

Портрет Алана Тьюринга появится на новой купюре в Великобритании

Текст: Константин Волков

На новой купюре номиналом 50 фунтов стерлингов, которая поступит в обращение в конце 2021 года, будет портрет выдающегося британского математика и криптографа, одного из создателей информатики Алана Тьюринга. Об этом сообщается на официальном сайте Банка Англии.

Фото: EPA-EFE/Toms Kalnins
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Кандидатура Тьюринга победила в ходе конкурса по выбору выдающейся персоны для новых купюр. В ходе конкурса четыре эксперта составили шорт-лист из 12 претендентов, а глава Банка Англии сделал окончательный выбор.

Великобритания с 2016 года переходит на банкноты нового образца, которые делаются из полимерных материалов. В обращение уже поступили банкноты достоинством 5 и 10 фунтов. Пластиковые купюры номиналом 20 фунтов должны быть выпущены в следующем году.

Специалисты уверены, что пластиковые банкноты будут значительно долговечнее бумажных денег и лучше защищены от подделки.

В мире Европа Великобритания
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