Портрет Алана Тьюринга появится на новой купюре в Великобритании

На новой купюре номиналом 50 фунтов стерлингов, которая поступит в обращение в конце 2021 года, будет портрет выдающегося британского математика и криптографа, одного из создателей информатики Алана Тьюринга. Об этом сообщается на официальном сайте Банка Англии.

Кандидатура Тьюринга победила в ходе конкурса по выбору выдающейся персоны для новых купюр. В ходе конкурса четыре эксперта составили шорт-лист из 12 претендентов, а глава Банка Англии сделал окончательный выбор.

Великобритания с 2016 года переходит на банкноты нового образца, которые делаются из полимерных материалов. В обращение уже поступили банкноты достоинством 5 и 10 фунтов. Пластиковые купюры номиналом 20 фунтов должны быть выпущены в следующем году.

Специалисты уверены, что пластиковые банкноты будут значительно долговечнее бумажных денег и лучше защищены от подделки.