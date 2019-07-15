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Рубрика: В мире

Пушков объяснил стремление США помешать реализации "Северного потока - 2"

Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Соединенные Штаты пытаются помешать строительству газопровода "Северный поток - 2", чтобы вынудить страны Европы закупать американский сжиженный природный газ (СПГ). Такое мнение выразил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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В случае задержки запуска российского проекта, Европа будет вынуждена компенсировать нехватку газа за счет СПГ из США. "Европейцам придется выложить от 8 до 24 миллиардов евро за импорт сжиженного газа", - написал сенатор в Twitter, отметив, что большая часть этих средств достанется США.

"Северный поток-2" с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год планируется достроить уже в этом году. Две нитки трубопровода пройдут по дну Балтики через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Проект поддерживают Германия, Австрия и Норвегия, которые заинтересованы в надежных и бесперебойных поставках газа.

На днях министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что Германия нуждается в российском газе. По его мнению, газопровод не сделает Германию зависимой от России, речь идет лишь об экономической выгоде.

В мире США Законодательная власть Совет Федерации Газопровод "Северный поток-2"
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