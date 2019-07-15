МАК начал расследование крушения дельталета под Тверью

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию обстоятельств падения дельталета вблизи деревни Киселево в Тверской области.

Напомним, обломки дельталета, принадлежавшего частному лицу, были обнаружены в шесть часов утра 14 июля. Летательный аппарат Форсаж RA-0571G с двумя жителями Московской области 1972 и 1964 годов рождения на борту, направлялся из деревни Владышино в село Горицы Кимрского района.

В результате крушения аппарата пилот и пассажир погибли.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту крушения дельталета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц).