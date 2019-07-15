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15.07.2019 15:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

МГИК: Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы имеют право на обжалование решения

Текст: Сергей Бабкин

Кандидаты в депутаты Мосгордумы имеют целый спектр законных возможностей отстаивать свои права. Об этом журналистам заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Кандидаты, которым откажут в регистрации, могут обратиться в суд и обжаловать решение окружных комиссий. В МГИК призывают бороться до конца, но в рамках правового поля. Такую же позицию заняли в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

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"Я считаю, что оппозиция избрала неправовые методы для решения проблемы, - уверен член СПЧ Александр Брод. - Все общественники заинтересованы в честных и прозрачных выборах. Если у некоторых незарегистрированных кандидатов есть вопросы, то они могут использовать все методы для защиты собственных интересов".

Эти заявления были сделаны после несанкционированной акции сторонников "независимых" кандидатов. Они попытались устроить палаточный лагерь во дворе МГИК, но полицейские вмешались и задержали правонарушителей.

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