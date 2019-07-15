Памфилова готова встретиться с кандидатами в Мосгордуму

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выразила готовность встретиться с кандидатами в Мосгордуму, недовольными ходом кампании, сообщает пресс-служба ЦИК.

"Председатель ЦИК России Элла Памфилова готова провести встречу с кандидатами, принимающими участие в избирательной кампании по выборам в Мосгордуму, которые считают себя независимыми", - говорится в сообщении.

Встреча может состояться сразу после 22 июля 2019 года, когда Памфилова вернется к работе в комиссии.

По данным пресс-службы, 12 июля в ЦИК России в адрес председателя "поступило обращение от муниципальных депутатов Москвы с требованием отреагировать на процесс регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму".