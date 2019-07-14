Центризбирком подвел промежуточные итоги кампаний по выборам разного уровня, которые пройдут в Единый день голосования 8 сентября по всей стране.

Традиционно заседание комиссии началось с сеансов видеосвязи с регионами. Одним из них стала пострадавшая от мощного паводка Иркутская область. Все присутствующие почтили память 25 жертв минутой молчания. В Единый день голосования здесь пройдут 70 муниципальных кампаний. В том числе в наиболее затронутом стихией Тулунском районе, где будут выбирать мэра райцентра и депутатов городской Думы.

Как рассказал глава Иркутского областного избиркома Илья Дмитриев, оборудование и документация Тулунского ТИКа не пострадали, но водой смыло помещения восьми из 39 УИКов, уничтожено оборудование - кабины и ящики для голосования. Одно помещение восстановлению не подлежит, по остальным ведутся работы. По словам Дмитриева, большинство участков для голосования находится в школах, которые будут приведены в надлежащий вид к началу учебного года.

В субботу истек срок выдвижения кандидатов для партий, желающих побороться за вакантные места в Госдуме. Напомним, дополнительные выборы назначены в четырех одномандатных округах: Орловском, Новгородском, Комсомольском (Хабаровский край) и Серовском (Свердловская область) в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов, избранных в сентябре 2016 года.

В борьбу за думские мандаты включились кандидаты от 12 партий и один самовыдвиженец

В этом году в борьбу за думские мандаты включились кандидаты от 12 политических партий, а также один самовыдвиженец (в Орловской области).

На заседании в пятницу ЦИК заверил списки трех политических партий - "Единой России", "Родины" и "Патриотов России". Среди кандидатов-"единороссов" - олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, он выдвинут в 174-м Серовском одномандатном округе, а также певица Вика Цыганова, она поборется за мандат в 70-м Комсомольском округе в Хабаровском крае. Теперь всем выдвиженцам необходимо не позднее 23 июля подать документы для регистрации в окружные избирательные комиссии, у избиркомов будет десять дней на принятие решения о регистрации либо отказе в ней.

11 июля истек срок выдвижения кандидатов на выборах губернаторов. "Все регионы завершили этот этап работы, - сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. - В 16 субъектах были выдвинуты 163 кандидата, 48 - в порядке самовыдвижения, 115 - от 31 политической партии". В этот же день президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, однако там 8 сентября губернатора выбирать не будут. "Выборы нового губернатора пройдут теперь уже в Единый день голосования в сентябре 2020 года, поскольку сейчас уже возможность для выдвижения отсутствует", - уточнил Николай Булаев.