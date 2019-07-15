Почти двести человек прошли регистрацию в качестве кандидатов на выборах в МГД

Московская городская избирательная комиссия заявила о шантаже и давлении со стороны отдельных кандидатов в депутаты столичного парламента. В ход идут петиции, пикетирования и несанкционированные акции, подчеркнул глава МГИК Валентин Горбунов.

Ранее "РГ" сообщала о несогласованном с властями митинге у здания Мосгоризбиркома. Своих сторонников (всего около тысячи человек) на улицу вывели кандидаты Илья Яшин, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, Иван Жданов, Роман Юнеман, Елена Русакова, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь. Суть требований сводилась к тому, что всех "независимых" кандидатов нужно зарегистрировать на предстоящие выборы. Поводом для акции стало заявление МГИК о высоком проценте "брака" в подписных листах претендентов. Проще говоря, за них "подписывались" умершие, жители других регионов или вовсе вымышленные персонажи. У той же Любови Соболь процент таких автографов достиг почти 15 при "проходных" 10.

Это может стать основанием для отказа в регистрации. Заседания окружных избирательных комиссий по этим вопросам состоятся 16 июля, там и примут окончательное решение: допускать претендентов на выборы или нет. Самовыдвиженцы вправе сами присутствовать на заседании и приводить свои доводы, а затем обжаловать решение ОИК в суде. Таков законный путь, но отдельные претенденты решили заняться "шантажом и давлением", говорится в заявлении Мосгоризбиркома. Результатом и стал несанкционированный митинг, который полиция была вынуждена разогнать.

"Пока участники акций вели себя спокойно, никаких задержаний не было, - подчеркнул Горбунов. - Полиция вмешалась, только когда появились палатки и бутылки воды (протестующие собирались ночевать у стен МГИК)". В течение прошлой недели в избирком также поступило около 200 петиций в поддержку "независимых". При этом текст был один и тот же, а подписанты - разные, сказал Горбунов. Многие из них - жители Московской области. В Мосгоризбиркоме подчеркнули, что организаторы несанкционированных митингов могут понести как административную, так и уголовную ответственность. И в этом случае кандидат будет обязан информировать избирателей о своей судимости, даже если она к моменту кампании погасится.

Отметим, что на данный момент зарегистрировано 187 кандидатов в депутаты, официальные отказы в регистрации получили девять человек. Был также случай, когда один кандидат "снял" другого по решению суда. Истец нашел формальные нарушения в документах у конкурента (ОИК не посчитала недочеты серьезными) и выиграл процесс.