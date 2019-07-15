Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова

Тверской суд Москвы заключил под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Его подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО "Сбербанк", сообщает РИА Новости.

Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. Решение огласила судья Елена Булгакова. Мазурову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Ранее следователь и прокурор настаивали на заключении Мазурова под стражу, отмечая, что при иной мере пресечения он будет иметь возможность продолжать преступную деятельность, оказывать давление на свидетелей по делу или покинуть стану.

Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов.