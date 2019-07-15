Новости

Главу нефтегазовой компании заподозрили в особо крупном мошенничестве 12:11
На границе Крыма задержали двух объявленных в розыск граждан Украины 12:02
Чиновников Нижнего Тагила усадили в инвалидные кресла для проверки дорог 11:56
Россияне отправили 5,5 тысячи посылок пострадавшим в Иркутскую область 11:53
В оренбуржском ТЦ женщина упала в шахту лифта 11:53
В Архангельске 16-летних девушек заподозрили в убийстве знакомой 11:53
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти 11:53
Жители Петербурга и Ленобласти смогут наблюдать лунное затмение 11:52
Напавший на главу нижегородского отделения РВИО взят под стражу 11:46
Пуск "убийцы крейсеров" сняли на видео 11:37
В Волгоградской области на трассе сгорел микроавтобус 11:35
Все оппозиционные кандидаты в 14 округе прошли регистрацию 11:31
В Иркутской области ушел в отставку мэр, спасавший свой дом от паводка 11:30
Как "Иннопром" продвигает уральские муниципалитеты 11:28
ВОЗ требует конкретизировать понятие "игровое расстройство" 11:26
Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции 11:24
В крымских горах зафиксирован крупнейший за 30 лет обвал 11:24
К черепашкам-ниндзя присоединится черепашка-ниндзя-женщина 11:20
Владимир Макей о приоритете внешнеэкономического вектора РБ 11:20
Появилось видео ДТП кортежа президента Украины и автобусов с детьми 11:19
Получившие отказ во въезде в Южную Корею россияне покинули страну 11:19
В Нижнем Тагиле утонули двое мальчиков 11:17
В Якутии число пострадавших в ДТП выросло до девяти 11:05
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня 11:04
УАЗ напомнил об уникальной передвижной телестудии на базе "Буханки" 11:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
15.07.2019 11:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Все оппозиционные кандидаты в 14 округе прошли регистрацию

Текст: Александр Мелешенко

Пятеро оппозиционных кандидатов по 14 избирательному округу успешно прошли регистрацию на выборы в Мосгордуму, сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

"По 14-му округу - этот этап прошли Цукасов (КПРФ), Круглов (Яблоко) и Клочков (от Гудкова)", - написал Венедиктов.

Всего в 14 округе зарегистрированы восемь кандидатов. Это Николай Александров от партии "Коммунисты России", Максим Круглов от "Яблока", член ЛДПР Евгений Степкин, оппозиционер Георгий Федоров от "Справедливой России" и самовыдвиженцы Дмитрий Клочков из команды оппозиционера Дмитрия Гудкова, соратник Алексея Навального, поддержанный КПРФ Сергей Цукасов, Наталья Починок и Александр Школьников.

МГИК официально отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы

Брак в подписях, собранных оппозиционными кандидатами в свою поддержку, оказался ниже максимально допустимых 10 процентов. В среднем у каждого кандидата забраковали порядка 260 подписей. Это около пяти процентов от общего числа подписей, что не может служить препятствием для регистрации кандидатов.

13 июля, напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации 25 "провластным" кандидатам из разных избирательных округов - они шли на выборы как самовыдвиженцы и собрали в свою поддержку подписи горожан, однако в среднем 11,5 процента подписей признали недействительными.

Выбирать 45 депутатов городской думы москвичи будут 8 сентября. Все они избираются по одномандатным избирательным округам, как и на прошлых выборах.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции
Главу нефтегазовой компании заподозрили в особо крупном мошенничестве
Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России
Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в аварии туристов
Появилось видео ДТП кортежа президента Украины и автобусов с детьми