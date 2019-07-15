Все оппозиционные кандидаты в 14 округе прошли регистрацию

Пятеро оппозиционных кандидатов по 14 избирательному округу успешно прошли регистрацию на выборы в Мосгордуму, сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

"По 14-му округу - этот этап прошли Цукасов (КПРФ), Круглов (Яблоко) и Клочков (от Гудкова)", - написал Венедиктов.

Всего в 14 округе зарегистрированы восемь кандидатов. Это Николай Александров от партии "Коммунисты России", Максим Круглов от "Яблока", член ЛДПР Евгений Степкин, оппозиционер Георгий Федоров от "Справедливой России" и самовыдвиженцы Дмитрий Клочков из команды оппозиционера Дмитрия Гудкова, соратник Алексея Навального, поддержанный КПРФ Сергей Цукасов, Наталья Починок и Александр Школьников.

Брак в подписях, собранных оппозиционными кандидатами в свою поддержку, оказался ниже максимально допустимых 10 процентов. В среднем у каждого кандидата забраковали порядка 260 подписей. Это около пяти процентов от общего числа подписей, что не может служить препятствием для регистрации кандидатов.

13 июля, напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации 25 "провластным" кандидатам из разных избирательных округов - они шли на выборы как самовыдвиженцы и собрали в свою поддержку подписи горожан, однако в среднем 11,5 процента подписей признали недействительными.

Выбирать 45 депутатов городской думы москвичи будут 8 сентября. Все они избираются по одномандатным избирательным округам, как и на прошлых выборах.