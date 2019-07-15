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15.07.2019 07:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магадане решили засудить намывшего слишком много золота мужчину

Текст: Анна Бондаренко

Организаторы проводившегося в Магадане фестиваля "Старательский фарт" заявили, что хотят добиться возбуждения уголовного дела против одного из участников соревнований, который, по их мнению, пытался победить, подбросив золото в свой лоток.

Государство поддерживает отечественных производителей золота

"Старательский фарт" - это единственные в России соревнования по промывке золота. Его участники добывают драгоценный металл из золотоносного песка с помощью лотка. Победителем становится тот, кому удастся извлечь больше золота. На этот раз лучшим стал житель Магаданской области, результат которого 3,6 грамма, что очень много. Но из-за подозрений в том, что он играл нечестно, победу присудили врачу Сергею Палкину.

Как рассказал Александр Басанский, генеральный директор компании, выступившей главным спонсором фестиваля, жюри увидело, что это золото другое по фактуре и внешнему виду.

"Дожидаемся результатов официальной экспертизы, и будем обращаться в полицию с просьбой о возбуждении уголовного дела", - отметил он, подчеркнув, что в данном случае могло иметь место покушение на мошенничество.

Фестиваль "Старательский фарт" проводится в Магаданской области с 2014 года. В этом году к соревнованиям было допущено 60 участников из нескольких регионов страны. Призовой фонд "Старательского фарта" составил 2 миллиона рублей. Весь драгоценный металл, намытый участниками "Старательского фарта", передали предприятию, обеспечившему соревнования золотоносной породой.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан
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