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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Алина Загитова избежала штрафа за вождение без прав

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова избежала штрафа за вождение без прав и непристегнутый ремень безопасности. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

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- Административное расследование прекращено на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП России ("Истечение срока давности привлечения к административной ответственности"), - пояснили в ведомстве.

Напомним, в мае этого года спортсменка выложила в сеть видео, где самостоятельно управляла автомобилем. На тот момент ей было 16 лет.

По факту произошедшего проводилась проверка по статье 12.7 КоАП России ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
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