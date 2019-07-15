Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в аварии туристов

Двое пострадавших в аварии, произошедшей 14 июля около деревни Ирлыкши Архангельского района, остаются нетранспортабельными, остальных в ближайшие дни перевезут в Татарстан. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

По его словам, жертвами ДТП стали шесть человек. Все они погибли на месте аварии. В Архангельский район выехали 14 медицинских бригад, в том числе три бригады санавиации и бригада психиатрической помощи. Всех пострадавших - 21 человек - сначала отвезли в Архангельскую центральную районную больницу. 13 пассажиров, которые получили легкие травмы, после оказания первой медпомощи, разместили в пункте временного пребывания, а восемь человек госпитализировали в уфимские больницы.

Забелин отметил, что состояние большинства пациентов - средней степени тяжести. И лишь один остается в тяжелом состоянии. У него диагностировали травмы головы и конечностей таза. 15 июля ему сделали операцию.