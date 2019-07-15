Напавший на главу нижегородского отделения РВИО взят под стражу

В Нижнем Новгороде суд заключил под стражу 34-летнего мужчину, напавшего в минувшую пятницу на председателя Нижегородского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринова. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Как уже писала "РГ", Казаринов был ранен ножом в беседке на Щелоковском хуторе. В тот вечер велась подготовка к проведению фестиваля военно-исторической реконструкции "Щит и меч", который состоялся в субботу на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника. Олега Казаринова оперативно доставили в больницу, однако спасти не смогли. Нападавший был пьян, его мотивы до конца не ясны, однако в содеянном он уже признался. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Фестиваль военно-исторической реконструкции "Щит и меч" 13 июля должен был вести сам Олег Казаринов. Убийца - Сергей Ш. - в сообществе реконструкторов был новичком, его почти никто не знал. У него даже не было своего комплекта формы - взял в аренду.

- Мы начали ужинать на веранде, обсуждать детали завтрашнего фестиваля. Олег говорил, что предстоит трудный день, что надо быть собранными, - вспоминает Константин Тыщенко из поискового клуба "Контакт" (город Муром). - Ничто не предвещало беды. Я этого Сергея первый раз в жизни видел. Он пришел уже сильно поддатый. Но мы не стали отталкивать, решили присмотреться. Потом одна наша женщина вскочила и стала просить бинт. Мы увидели окровавленный нож на столе, длинной около 15 см. Скрутили этого Сергея, вызвали "скорую" и полицию. Наложили повязку Олегу на бок. Крови из раны почти не было. Он был в сознании до последнего. Я просто с ним все время разговаривал. "Скорая" приехал минут через 20. Он попросил меня позвонить его жене Наталье. И его увезли в 35 больницу. Убийца же был совершенно невменяем. При нем были документы, бутылки с коньяком и еще каким-то алкоголем.

Как рассказал председатель Нижегородского объединения военно-исторических клубов (НОВИК) Андрей Груздев, убийца вышел на веранду, пробормотал "Как много немцев" и подсел к Олегу, рядом с которым было свободное место. Затем обхватил Казаринова (он был в форме командира РККА) за шею, и вонзил ему нож в правый бок.

- У нас сложилось впечатление, что Сергею было все равно кого убивать - просто рядом с Олегом было свободное место, - добавил Андрей Груздев.

Оглушенные известием, реконструкторы сначала хотели отменить фестиваль, но потом решили, что это детище Олега Казаринова, и мероприятие будет данью памяти ему.

Гражданская панихида и прощание с Олегом Казариновым проходят сегодня на территории Нижегородской детской областной клинической больницы (Нижний Новгород, ул. Ванеева, 211).