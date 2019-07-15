Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса штрафовали 18 раз

Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях прокомментировал смертельную аварию в Архангельском районе, в которой погибли шесть туристов из Татарстана.

Радий Хабиров заявил, что в автобусе от удара "поотрывались" кресла, а погибшие пассажиры в основном не были пристегнуты, хотя ремни безопасности были. Кроме того глава региона сообщил, что 32-летний водитель из Набережных Челнов, который управлял в этот вечер автобусом, 18 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Основное нарушение - превышение скорости. По словам Хабирова, в некоторых странах после трех подобных нарушений водителя лишают прав и предложил ввести такое правило хотя бы для госпредприятий.

Напомним, авария произошла на 51-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Автобус King Long с 39 пассажирами опрокинулся в кювет. По данным УГИБДД МВД по Башкирии, автобус выполнял заказную перевозку по маршруту Миндигулово-Набережные Челны. Шесть человек погибли, восемь госпитализировали, в том числе одного ребенка. Еще 13 пассажиров врачи отпустили на амбулаторное лечение.

По данному факту СК завел уголовное дело. Кроме того, прокуратура Башкирии проводит проверку, в ходе которой оценит законность оказания услуг по перевозке граждан.