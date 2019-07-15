На НПС "Вагай" успешно завершено учебно-тренировочное занятие на подводном переходе МН Усть-Балык - Омск

В зоне ответственности нефтеперекачивающей станции (НПС) "Вагай" Ишимского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Западная Сибирь" успешно завершено учебно-тренировочное занятие (УТЗ).

Согласно легенде учения, оператором НПС "Вагай" было зафиксировано аварийное снижение давления ниже допустимого на подводном переходе (ПП) МН Усть - Балык - Омск через р. Вагай. Транспортировка нефти была оперативно остановлена. Проведено оповещение диспетчера районного диспетчерского пункта "Ишим", руководителей НПС "Вагай", линейной аварийно-эксплуатационной службы НПС, начальника команды охраны, пожарной части. На место падения давления выехала патрульная группа для уточнения характера условного инцидента и выяснения причин. Был проведен анализ газовоздушной среды, выставлено оцепление, обозначено место повреждения МН.

Прибывшие на место условного разлива нефти на водную поверхность бригады линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС) НПС "Вагай" произвели установку боновых заграждений на рубеже №2 в соответствии с утверждённой схемой установки. Работники ЛАЭС произвели работы по локализации условного разлива, установили нефтесборное оборудование. Сбор нефти с поверхности воды и перекачка ее в емкость временного хранения были выполнены в условном режиме. Во время работ производился экологический мониторинг атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод.

В УТЗ принимал участие персонал НПС "Вагай", члены добровольной пожарной дружины, ООО "Транснефть - Охрана". Общее число участников составило 25 человек. Для работ по локализации и ликвидации условного разлива нефти на ППМН Усть- Балык - Омск через р. Вагай было задействовано 16 единиц специализированной техники, в том числе автомобили, плавсредства, нефтесборщики, боновые заграждения.

В ходе УТЗ работники продемонстрировали высокий уровень взаимодействия, технической оснащенности, соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда, электробезопасности при выполнении аварийных работ.

Всего в этом году в зоне ответственности АО "Транснефть - Западная Сибирь" запланировано провести 911 учебно-тренировочных занятий.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"