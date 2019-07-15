На НПС "Вагай" успешно завершено учебно-тренировочное занятие на подводном переходе МН Усть-Балык - Омск

Новости

Могилев и Владивосток планируют развивать долгосрочное сотрудничество 13:46
В Сочи измерили самый большой тополь в мире 13:40
Умер актер из фильмов Дэвида Линча Фредди Джонс 13:25
Названы регионы с самыми низкими ценами на частные дома 13:22
На Кубани грузовик протаранил автобус с пассажирами 13:21
Крымскому музею передали 15 тысяч артефактов Золотой Орды 13:19
В Ростовской области ФСБ ликвидировала ячейку "ИГ", готовившую теракты 13:09
В Саратовской области рабочего раздавило балкой мини-погрузчика 13:07
В Алма-Ате произошло массовое отключение электричества 13:06
Разработчик рассказал об особенности авианосца "Ламантин" 13:03
Матвиенко рассказала о своем секрете счастья 13:02
12 марок изменили цены на автомобили в России 13:00
Водителей призвали отказаться от поездок в несколько районов Москвы 12:53
Виктория Лопырева назвала "бездарностью" Бузову и распекла Собчак 12:50
Итальянская полиция конфисковала оружие для наемников в Донбассе 12:47
Москву снова накроют сильные дожди 12:37
Стало известно, в какие города молодежь ездит на автобусах 12:31
В Москве пройдет крупный турнир по новому олимпийскому виду - брейк-дансу 12:30
В СК заявили о задержании "вора в законе" Олега Шишканова 12:26
"Славянский базар в Витебске" не спешит расставаться с друзьями 12:26
Секретарь Леонтьева прокомментировала очередной "уход" певца со сцены 12:25
В Ленобласти возбудили дело по факту обстрела отдыхающих на озере 12:19
Iveco хочет превратить дальнобойщиков в культуристов 12:19
Главу нефтегазовой компании заподозрили в особо крупном мошенничестве 12:11
На границе Крыма задержали двух объявленных в розыск граждан Украины 12:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
15.07.2019 12:28
Проект: В регионах

На НПС "Вагай" успешно завершено учебно-тренировочное занятие на подводном переходе МН Усть-Балык - Омск

В зоне ответственности нефтеперекачивающей станции (НПС) "Вагай" Ишимского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Западная Сибирь" успешно завершено учебно-тренировочное занятие (УТЗ).

Согласно легенде учения, оператором НПС "Вагай" было зафиксировано аварийное снижение давления ниже допустимого на подводном переходе (ПП) МН Усть - Балык - Омск через р. Вагай. Транспортировка нефти была оперативно остановлена. Проведено оповещение диспетчера районного диспетчерского пункта "Ишим", руководителей НПС "Вагай", линейной аварийно-эксплуатационной службы НПС, начальника команды охраны, пожарной части. На место падения давления выехала патрульная группа для уточнения характера условного инцидента и выяснения причин. Был проведен анализ газовоздушной среды, выставлено оцепление, обозначено место повреждения МН.

Прибывшие на место условного разлива   нефти на водную поверхность бригады линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС) НПС "Вагай" произвели установку боновых заграждений на рубеже №2 в соответствии с утверждённой схемой установки. Работники ЛАЭС произвели работы по локализации условного разлива, установили нефтесборное оборудование. Сбор нефти с поверхности воды и перекачка ее в емкость временного хранения были выполнены в условном режиме. Во время работ производился экологический мониторинг атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод.

В УТЗ принимал участие персонал НПС "Вагай", члены добровольной пожарной дружины, ООО "Транснефть - Охрана". Общее число участников составило 25 человек. Для работ по локализации и ликвидации условного разлива нефти на ППМН Усть- Балык - Омск через р. Вагай было задействовано 16 единиц специализированной техники, в том числе автомобили, плавсредства, нефтесборщики, боновые заграждения.

В ходе УТЗ работники продемонстрировали высокий уровень взаимодействия, технической оснащенности, соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда, электробезопасности при выполнении аварийных работ.

Всего в этом году в зоне ответственности АО "Транснефть - Западная Сибирь" запланировано провести 911 учебно-тренировочных занятий.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Красноярск СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции
В СК заявили о задержании "вора в законе" Олега Шишканова
Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Появилось видео ДТП кортежа президента Украины и автобусов с детьми