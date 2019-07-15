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15.07.2019 18:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Каспии вблизи Махачкалы произошло землетрясение

Текст: Николай Грищенко

В 70-ти километрах от Махачкалы в акватории Каспийского моря произошло землетрясение. По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, эпицентр сейсмического события, магнитудой 3,5 - 3,10 баллов, находился на глубине десяти километров в точке с координатами: широта - 42.95 и долгота - 48.26 градусов.

Фото: Евгений Нескоромный/РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, жалоб и телефонных сообщений от населения не поступало. Жертв и пострадавших нет. Не зафиксировано также образования цунами, которые образуются в результате землетрясений в акватории морей и океанов.

"В телефонном режиме организовано взаимодействие с органами местного самоуправления, а также с функциональными и территориальными подсистемами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС", - отметили в ведомстве.

Отметим, что с начала года в Дагестане произошло несколько землетрясений. К примеру, в ночь с 24 на 25 мая в республике произошло два сейсмособытия. Магнитуда колебаний составила от 2,3 до 4,4 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки ощущались в Буйнакске, Махачкале и Каспийске.

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