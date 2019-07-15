Состояние избитой ингушской девочки улучшилось

Состояние избитой семилетней девочки из Ингушетии, которая сейчас находится на лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, значительно улучшилось. Об этом "РГ" сообщили в постоянном представительстве республики при президенте России.

Ребенок находится в медицинском учреждении вторую недели. Девочка была доставлена туда спецрейсом МЧС в очень тяжелом состоянии - с многочисленными порезами, ушибами, укусами, ожогами и гангреной правой руки. Под вопросом была ее ампутация.

Кроме того, врачи обнаружили у маленькой пациентки старые переломы ребер и травму позвоночника. Медики борются за то, чтобы сохранить ребенку руку. Сейчас кровоток в ней заметно улучшился. Как рассказали в республиканском минздраве, проблема сохранилась в пальцах, необходимости в ампутации всей руки уже нет.

Рядом с девочкой все время находится опытная медсестра из Ингушетии, так как ребенок плохо говорит по-русски. У пациентки хороший аппетит и настроение.