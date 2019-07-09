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09.07.2019 13:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Избитая девочка из Ингушетии находится в тяжелом состоянии

Текст: Алена Ларина (Магас)

Состояние семилетней девочки из Ингушетии остается тяжелым, сообщили "РГ" в республиканском министерстве здравоохранения. Ребенок поступил в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля на прошлой неделе с многочисленными травмами, порезами, ожогами и гангреной правой руки.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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Пока трудно сказать, смогут ли врачи сохранить руку девочки. Диагноз - сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Но они делают для этого все возможное.

Сейчас ребенку ищут в Ингушетии приемную семью. Родная тетя, у которой девочка жила последний год, арестована по подозрению в ее жестоких истязаниях.

По словам детского омбудсмена в республике Заремы Чахкиевой, ребенка отдадут приемным родителям после полного выздоровления, и его пребывание в новой семье будет под постоянным контролем органов опеки. Пострадавшую девочку хотят взять семьи не только из разных регионов России, но и из других стран. С такой просьбой обратились жители Уругвая, Австрии, Германии, Норвегии.

- Мама погибшего ребенка в теракте в школе в Беслане Северной Осетии, который был ровесником нашей девочки, также хочет стать ее опекуном, - рассказала Чахкиева.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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