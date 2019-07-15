На регионы снова обрушатся ливни и потеплеет до 35 градусов

В центре страны, в том числе и в столице, погода налаживается. Жары не будет, но потеплеет градусов на 8-10 по сравнению с прошедшей неделей. При этом, как пояснила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в течение недели возможны колебания температуры.

На севере, в Архангельской области, в начале недели будет не выше плюс 15-17 градусов. В Мурманской области - днем только плюс 10, по ночам вообще не выше плюс 5 градусов. 20-22 градуса в Северной столице.

Сильные дожди обрушатся на Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Но там везде довольно жарко - от плюс 28 до 32 градусов.

Атмосферный фронт, превратившись в циклон, начнет оказывать влияние на погоду в Поволжье. Но циклон этот теплый и даже жаркий. Так, в Оренбургской области в середине недели - до плюс 35 градусов. В Саратовской области - 25-29, в Самарской - к концу недели до плюс 30 градусов.

В этом году жаркий июль выдался на Урале. В Свердловской области в начале недели - до плюс 32 градусов. К середине недели погода понизится до плюс 25 градусов, что тоже неплохо. В Челябинской области неделя также начинается с 33-градусной отметки, затем немного жара спадет.

В Сибири также расцвет лета. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае - до 32 градусов. В центральных и южных районах Красноярского края будет 24-29, местами до плюс 30 градусов. Жарко - до 30 градусов - в Иркутской области и Забайкалье.

На севере Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты- Мансийском округах - выше нормы на 8 градусов. На Ямале - до плюс 30, в Ханты-Мансийском округе - до плюс 32 градусов.

Продолжает оставаться аномально теплой погода на севере Камчатки - там 20-25 градусов. Местами до плюс 28 градусов. Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что из-за аномальной жары в селе Аянка на севере Камчатки накренились сваи жилого дома. И жильцов пришлось расселять. Село находится в зоне вечной мерзлоты. Но уже месяц в селе стоит 30-градусная жара и мерзлота начала таять.

Какая погода будет в столице

"Самыми теплыми на этой неделе в Москве ожидаются вторник и следующие выходные, все остальные дни будут более прохладными. То есть потепление будет крайне неустойчивым", - уточнила Людмила Паршина.

В понедельник днем в Москве воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, возможен небольшой дождь, во вторник - до плюс 25 градусов. В среду и четверг снова немного похолодает - будет около 20 тепла. Временами дожди. Но к выходным погода обещает наладиться: в пятницу плюс 24 градуса. В субботу и воскресенье в Москве 20-25 градусов. Не исключен дождь.