Ренат Давлетьяров: Я горжусь тем, как приняли картину в Донбассе

Сценарий Алексея Тимошкина основан на реальных событиях. Донбасс, 2014 год, государственный переворот, кровопролитные противостояния. В подвале жилого дома молодой солдат украинской армии знакомится с людьми, спасающимися от обстрелов. У них разные мировоззрения, полярные политические взгляды. Звучат слова, которые в последнее время, увы, стали привычными: "бандеровка, нацики, оккупанты, сепары...". "Каждый день только и слышишь: убит, умерла"…

Что вас толкнуло на создание такого фильма? Или кто?

Ренат Давлетьяров: Попал ко мне сценарий, я прочел его, понял, что надо снимать. До этого я снял фильм о войне "А зори здесь тихие…", там было проще, понятно: вот - враг, здесь - наши. А "Донбасс" - история гораздо более сложная, мне она понравилась деликатной интонацией, без ненависти. Вчерашние соотечественники сконцентрированы в одном месте, как они выживают, как себя дальше поведут, как трансформируются их отношения под влиянием страшных внешних обстоятельств. По-моему, каждого нормального человека волнует эта тема. Незаживающая рана и для Украины, и для России.

Съемки где проходили?

Ренат Давлетьяров: Во время показа на Римском кинофестивале меня тоже об этом спрашивали. Я ответил: "В Крыму, юг России". Сразу несколько человек встали и вышли из зала с криком: "Это Украина!". Снимали на территории заброшенного военного городка, который буквально превратился в джунгли. Два месяца мы вырубали двухметровые деревья. Я никогда не был в Донбассе, в Марьинке, но мне важно было, чтобы было похоже. Недавно мы показали там фильм, зрители не знали, где мы снимали, и вдруг одна женщина, учительница, говорит: "Вы снимали там, где ЗАГС бывший, правильно? Я в 2014 году сидела в таком же подвале под бомбежками два дня". В Советском Союзе была типовая застройка, все было одинаковым, и мы все были похожи, пока нас не разделили.

К моему большому удивлению картину взяли в официальную программу Международного кинофестиваля в Риме, а это крупный фестиваль - вряд ли, сомневался я, они будут показывать такой фильм, у них другая точка зрения на происходящие события. Я узнал, что организаторы получили официальный протест посольства Украины с требованием убрать фильм из программы. А потом картину показали в Париже, и туда - в сеть "Кинотеатры Парижа" - пришел протест. Когда я подъехал к кинотеатру, то увидел, что у входа стоят люди, принадлежащие украинской диаспоре, и раздают листовки. Так как меня в лицо никто не знал, я тоже получил листовку и стал читать: "Это антиукраинская картина, образец российской пропаганды. В начале фильма персонаж Тигр (такого персонажа у нас нет!) заявляет, что в 2014 году в Украине произошел государственный переворот, а в конце фильма персонаж Тигр…". А это, на самом деле, не Тигр, а титры. И тут я понимаю, что фильм-то еще никто не видел, но какая-то "разведка" им уже донесла.

То же самое было в Берлине.

Вы посмотрели фильм. Скажите, есть в нем какая-то политическая пропаганда? Антиукраизма там нет. Мы делали картину пропитанной любовью к украинской культуре, к ее языку, песням, к ее народу. В Донецке мне сказали: "Вот так, как у вас, побрататься могли еще в 2014 году". Я много общался как с руководством республики, так и с простыми людьми: с шахтерами, учителями, военными, и мой скорбный вывод - всё, поздно, поезд уже ушел. Как бы люди ни надеялись, должно произойти невероятное, чтобы они захотели снова быть в Украине. Между ними лежит такая кровь...

Кастинг как проходил?

Ренат Давлетьяров: Это скучное и нудное занятие - приходят артисты, играют отрывки, смотрим, смотрим… Самое простое - это моя жена, Женя Малахова, она один из персонажей.

Я думал о некоторых известных актерах, но потом решил, что для достоверности, документальности лучше будет брать по типажам. Вот Гела Месхи сыграл, я раньше не знал его. Мы боялись за говор, репетировали речь с мягким южным акцентом. Потом в Донецке нам сказали: "Спасибо за наше "шо".

Почему "окраина"?

Ренат Давлетьяров: В Москве после показа меня спросили: "Окраина - вы имели в виду Украину? Оскорбили еe?". Мне такое даже в голову не пришло. Помните споры о том, как правильно говорить: на Украине или в Украине? Тарас Григорьевич Шевченко, основоположник новой украинской литературы, писал так:

Як умру, то поховайте

Мене на могилі,

Серед степу широкого,

На Вкраїні милій…

Видите - "на Украине"! А родоначальник украинской националистической историографии Грушевский считал слово "Украина" производным от "окраины". Но в моем фильме никакого оскорбления не было - это Марьинка, окраина Донецка.

Самое сильное опасение было - как примут картину в Донецке. После премьеры она была там в прокате. Я никогда не смотрю фильм со зрителями - нервничаю. Когда он закончился, я вошел в зал. Люди встали, хлопали, как вы. Минут пять не могли говорить. Наверное, что-то мы там правильно почувствовали. Я горжусь тем, как приняли картину в Донбассе.

Фильм основан на реальных событиях?

Ренат Давлетьяров: Частично. Но это не документальное кино. Реальность - несколько людей разных убеждений загнаны бомбежкой в подвал, провели вместе два дня. Из этого родился фильм.

Сценарист Алексей Тимошкин находился в Донбассе с начала конфликта и описал несколько реальных историй. На премьеру в Москву приехали прототипы этих героев, например, Анатолия, которого сыграл Гела Месхи.

Для меня ваш мальчик (один из героев фильма. - "РГ") - образ Донбасса, который находит опору, помощь у России.

Ренат Давлетьяров: Больше всего жаль детей. В сценарии мальчик просто лежал больной, а потом они все вместе переходят границу. Мы придумали ему нехитрый текст. Мальчик замечательный, переиграл всех своим взглядом, интонацией. Его мама плакала, когда он снимался в финальном эпизоде на русско-украинской границе. Он из Симферополя, Ваней зовут.

Спасибо вам за отличное кино!

Ренат Давлетьяров: Спасибо вам за то, что пришли и посмотрели.