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15.07.2019 19:06
Рубрика: Видео

Видео: как женщина заезжала в свой гараж, а оказалась в чужом

Текст: Вадим Давыденко

Неумелая женщина-водитель оказалась в чужом гараже вместо своего, перепутав педали газа и тормоза. Причем сумела сделать это задним ходом (!) и на приличной скорости (!!), хотя за несколько секунд до этого с большой опаской въезжала в собственные ворота.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Видео снято в одном из гаражных кооперативов Санкт-Петербурга при хорошей видимости и нормальном сцеплении с поверхностью дороги, без гололеда или грязи. То есть пенять за случившееся водитель должен только на себя и на своего инструктора по вождению.

Уже заехав к себе, героиня этого видео зачем-то дала задний ход и, зацепив по касательной разворачивающийся черный внедорожник, влетела в чужой гараж. Ранее закрытый. Возможно даже, со стоящим там автомобилем.

Пострадали в итоге как минимум две машины. Почему перед тем, как перепутать педали, водитель еще и переключила рычаг на заднюю скорость - остается лишь гадать.

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