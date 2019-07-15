Видео: как женщина заезжала в свой гараж, а оказалась в чужом

Неумелая женщина-водитель оказалась в чужом гараже вместо своего, перепутав педали газа и тормоза. Причем сумела сделать это задним ходом (!) и на приличной скорости (!!), хотя за несколько секунд до этого с большой опаской въезжала в собственные ворота.

Видео снято в одном из гаражных кооперативов Санкт-Петербурга при хорошей видимости и нормальном сцеплении с поверхностью дороги, без гололеда или грязи. То есть пенять за случившееся водитель должен только на себя и на своего инструктора по вождению.

Уже заехав к себе, героиня этого видео зачем-то дала задний ход и, зацепив по касательной разворачивающийся черный внедорожник, влетела в чужой гараж. Ранее закрытый. Возможно даже, со стоящим там автомобилем.

Пострадали в итоге как минимум две машины. Почему перед тем, как перепутать педали, водитель еще и переключила рычаг на заднюю скорость - остается лишь гадать.